الخميس 13 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 18 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة جديدة متداولة لسيف الإسلام القذافي

منذ 20 ساعة

سيف الاسلام القذافي

A A A
طباعة المقال

تداولت حسابات ليبية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ولا يُعلم مكان وزمان التقاط الصورة، إلا أن سيف الإسلام القذافي ظهر في ملابس تشبه تلك التي ارتداها أثناء تقديمه لأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وكان ذلك في مدينة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن المفوضية العليا الليبية للانتخابات كانت أوضحت الأربعاء أن تقدم المترشحين لانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية بأوراقهم للمفوضية، لا يعني اكتمال ترشحهم رسميا، مشيرة إلى ضرورة أن تمر ملفات المترشحين بمرحلتي تدقيق وتقديم الطعون، للبت فيها بشكل نهائي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة هجوم ليفربول
رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة
الدبيبة: بلجيكا تطمع في أموال ليبيا المجمدة لديها
علم روسيا
روسيا تحذر من انتقال الإرهاب من أفغانستان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جديد قضية التحقق من “جنس” حارسة منتخب إيران للسيدات
نائب البغدادي يكشف الخبايا: هكذا جمعنا مليارات الدولارات
آلام الكتف قد تكون مؤشر لمرض خطير
ألم الكتف قد يكون مؤشر على مرض خطير