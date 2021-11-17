صورة جديدة متداولة لسيف الإسلام القذافي

تداولت حسابات ليبية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ولا يُعلم مكان وزمان التقاط الصورة، إلا أن سيف الإسلام القذافي ظهر في ملابس تشبه تلك التي ارتداها أثناء تقديمه لأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وكان ذلك في مدينة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد.

يشار إلى أن المفوضية العليا الليبية للانتخابات كانت أوضحت الأربعاء أن تقدم المترشحين لانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية بأوراقهم للمفوضية، لا يعني اكتمال ترشحهم رسميا، مشيرة إلى ضرورة أن تمر ملفات المترشحين بمرحلتي تدقيق وتقديم الطعون، للبت فيها بشكل نهائي.