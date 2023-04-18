صورة.. طائرات مدمرة ومباني محترقة في مطار الخرطوم

تستمر الاشتباكات في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية الأضرار والدمار الذي خلفته الغارات الجوية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكشفت صور الأقمار الصناعية من المطار الدولي داخل المدينة طائرات مدمرة ومباني محترقة في الجوار، بحسب “رويترز”.

كذلك بيّنت الصور التي نشرتها شركة “ماكسار” حواجز طرق بالقرب من جسر النيل الأبيض وأضراراً في أحد المستشفيات الأربعة الرئيسية في المدينة.

وعلى خلفية الاشتباكات أوقف العديد من خطوط الطيران رحلاتها إلى الخرطوم.

وتدور اشتباكات منذ السبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 180 شخصا وإصابة 1800 آخرين حتى الآن.

وزعم الجانبان أنهما حققا مكاسب الاثنين مع تصاعد الدخان في العاصمة الخرطوم، وأفاد السكان بضجيج الضربات الجوية ونيران المدفعية وإطلاق النار التي قطعت الخدمات الأساسية وألحقت أضراراً بالمستشفيات في مدينة غير معتادة على العنف.