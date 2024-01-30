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صورة.. قائد الجيش الأوكراني ينفي شائعات الاستقالة

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يناير - 2024 12:25 مساءً
قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني

قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني

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نفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، الإشاعات التي انتشرت يوم أمس عن استقالته، عبر نشر صورة “سيلفي” مع رئيس الأركان العامة سيرغي شابتال.

وكانت تقارير قد ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاستقالة الوشيكة لزالوجني، إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية والمكتب الرئاسي نفوها لاحقا.

ونشر زالوجني الصورة في صفحته الرسمية على “فيسبوك” دون تعليق، فيما علق وشارك الصورة آلاف المستخدمين، وقال بعضهم إن زالوجني هو “المدافع” عن أوكرانيا، بما في ذلك “ضد الأعداء الداخليين”.

وأفادت جريدة “سترانا” الأوكرانية بأن المعلومات بشأن الاستقالة تنشرها وسائل الإعلام المقربة من الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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