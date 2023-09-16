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صورة لوزيرة ليبية بصالون للشعر في تركيا تثير الجدل

منذ 38 دقيقة
نجلاء المنقوش

نجلاء المنقوش

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بعد الضجة الكبيرة التي كانت بطلتها وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بعد أن التقت بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ومغادرتها ليبيا بعد انتشار الخبر، بحيث استتبع ذلك رد فعل شعبي غاضب في طرابلس، حيث خرجت التظاهرات المنددة في العاصمة وغيرها من مدن البلاد ووسط أزمة الفيضانات التي تجتاح البلاد عاد إسم المنقوش ليثير البلبلة من جديد.

بحيث نشر صحافي ليبي على حسابه في تويتر السبت صورة للمنقوش، زاعماً أنها في صالون تزيين للشعر بتركيا.

وعلق كاتباً فوق الصورة التي بدت فيها الوزيرة بلباس “كاجويل”:” أنشر حصريا صورة حديثة اليوم لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام..”

لتنهال التعليقات بين منتقد لهذا التصرف وسط المصيبة التي غرقت بها البلاد جراء الفياضانات وبين مدافع رأى أن تصرفها عادياً.

كما رأى أحد المعلقين أنه لا يجوز التدخل في شؤون الناس الخاصة، وأن الوزيرة هي في النهاية إنسان كأي مواطن ليبي آخر.

ونفى آخرون أيضا أن تكون الصورة صحيحة، فيما شدد البعض الآخر على أنها حرة في التصرف بمالها كما تريد.

 

    المصدر :
  • العربية

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