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صورة مروعة.. حادث سير يودي بحياة وزير عربي

منذ 21 ساعة
حادث سير (تعبيرية)

حادث سير (تعبيرية)

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أعلن ناطق باسم الشرطة الفلسطينية، وفاة وزير شؤون الأسرى الفلسطيني “قدري أبو بكر” وشخصين كانا معه في السيارة “في حادث سير مروّع وقع بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير قدري أبو بكر “المناضل الوطني الكبير”. وقال عباس في بيان: “إن المناضل أبو بكر أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل”، مشيدا بـ”دوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية”.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن الحادث نجم عن تصادم سيارتين على طريق سريع، نتيجة السرعة “على الأغلب”.

لكنه أضاف أن “التحقيق جارٍ لمعرفة التفاصيل”.

إضافة إلى القتلى الثلاثة في الحادث، نُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، وحالتهم ما بين المتوسطة والخطرة.

 

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