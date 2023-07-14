صورة.. معلومات مثيرة عن "الأشيب" الذي قد يتسلّم قيادة فاغنر

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عرض قدمه لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة لمواصلة القتال بعد تمردهم الفاشل، يتضمن شرطاً أساسياً بتنحية قائد المجموعة الحالي “يفغيني بريغوجين”.

وأشار بوتين التي أدلى بها لصحيفة “كوميرسانت” الروسية إلى أنه كان بإمكان مقاتلي فاغنر جميعا التجمع في مكان واحد ومواصلة خدمتهم… ولن يتغير شيء، وكان سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الفعلي طوال ذلك الوقت.

ثم سرد بوتين تفاصيل مرتبطة باجتماع جرى يوم 29 يونيو، أي بعد خمسة أيام من انتهاء التمرد، مع 35 من قادة فاغنر، اقترح عليهم خلاله عدة خيارات لمواصلة القتال، منها تولي قائد كبير في المجموعة اسمه الحركي “سيدوي” أو “الأشيب” قيادة المجموعة.

ونقلت كوميرسانت عن بوتين قوله إن الكثير منهم أومأ برأسه بعد سماع اقتراحه لكن بريغوجين الذي كان يجلس في المقدمة لم يوافق.

“سيدوي” أو “الشعر الرمادي” أي “الأشيب” هو الاسم الحركي لأندريه تروشيف القائد البارز في مجموعة فاغنر، وفقا لما ورد في وثائق عقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي ووثائق رسمية فرنسية ومصادر مطلعة وتقارير إعلامية روسية.

يعد تروشيف من المقاتلين المخضرمين في القوات الروسية وشارك في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان، وهو يتحدر من مدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، والتقطت له عدة صور برفقة الرئيس.

وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ومؤسس مجموعة فاغنر، يعد واحد من أبرز شركاء تروشيف.

رددت قنوات إعلامية موالية لمجموعة فاغنر مرارا وتكرارا على مواقعها في تلغرام أن تروشيف هو واحد من كبار قادة المجموعة الموالية للكرملين.

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” عن بوتين القول إن “سيدوي” هو القائد الحقيقي لفاغنر.

وصف الاتحاد الأوروبي في وثيقة صادرة عام 2021 تروشيف بأنه “المدير التنفيذي” لمجموعة فاغنر وأحد الأعضاء المؤسسين لها.

وقال الاتحاد الأوروبي في حينها إن “أندريه تروشيف متورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لمجموعة فاغنر في سوريا”.

وأضاف أنه “كان منخرطا بشكل خاص في منطقة دير الزور.. وقدم مساهمة حاسمة في المجهود الحربي للرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي يدعم النظام السوري ويستفيد منه”.

كما وصفته المملكة المتحدة في وثائق تتعلق بالعقوبات الخاصة بسوريا بأنه الرئيس التنفيذي لمجموعة فاغنر.

تؤكد مصادر روسية أن تروشيف ولد في الخامس من أبريل عام 1962 في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا.

بينما تشير وثائق عقوبات غربية إلى أن تاريخ ميلاده في الخامس من أبريل عام 1953.

حصل تروشيف على وسام النجمة الحمراء (كان يمنح في زمن الاتحاد السوفياتي السابق) مرتين لخدمته في أفغانستان.

وحصل كذلك على أرفع وسام روسي (بطل روسيا) في عام 2016 لاقتحامه مدينة تدمر السورية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

في عام 2017 نشرت وسائل إعلام روسية صورة تظهر بوتين وهو يقف إلى جانب تروشيف وأوتكين وقادة عسكريين آخرين ويُعتقد أنها تعود لعام 2016، وفقا لرويترز.