صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز مع نجله الأمير عبد العزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تجمعه بابنه، الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، في “تويتر”.

ونشر حساب “تاريخ آل سعود” الصورة معلقا: “صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، الحالي، حفظهما الله ورعاهما”.

وفي الصورة، يظهر الملك سلمان مرتديا بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا، في حين أعرب العديد من المعلقين عن إعجابهم بهذا الصورة.

صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/wJa8WHdufk — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 25, 2021