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صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز مع نجله الأمير عبد العزيز

26 - سبتمبر - 2021
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تجمعه بابنه، الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، في “تويتر”.

ونشر حساب “تاريخ آل سعود” الصورة معلقا: “صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، الحالي، حفظهما الله ورعاهما”.

وفي الصورة، يظهر الملك سلمان مرتديا بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا، في حين أعرب العديد من المعلقين عن إعجابهم بهذا الصورة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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