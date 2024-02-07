صورة وفيديو.. مسيرة تغتال قيادياً كبيراً بحزب الله العراقي في بغداد

أفاد مراسلون لرويترز في بغداد وتقارير إعلامية محلية (الأربعاء 7-2-2024) بسماع دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين في تتابع سريع بالعاصمة العراقية.

وأفاد مصدر أمني لـ”فرانس برس”، بأن “طائرة مسيّرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل، تقل القياديين بكتائب حزب الله العراقي “أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي”.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الساعدي يعتبر أبرز قيادي يتم اغتياله في العراق منذ اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت الجمعة الماضية ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ردا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية، تتمركز فيها قوات أميركية في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتبنت معظم تلك الهجمات “المقاومة الاسلامية في العراق”، التي تضم فصائل مسلحة مقربة من إيران.

وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله العراقي منظمة “إرهابية”، وسبق أن استهدفت التنظيم بغارات في العراق، كما قال مسؤولون في واشنطن إن الهجوم في الأردن يحمل بصمة التنظيم نفسه.