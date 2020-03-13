صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا “كورونا” في إيران

نشرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الخميس، صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مقبرة جماعية لوفيات فيروس ”كورونا“ في مدينة قم الإيرانية.

ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة، صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لفترات مختلفة قالت إنها تعود لمقبرة ”بهشت معصومه“ في مدينة قم جنوب طهران.

وتظهر الصور أن قسما كبيرا من المقبرة غير مستخدم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قبل بدء حفر جزء جديد في المقبرة اعتبارا من 21 فبراير/شباط 2020.

Qom, like elsewhere in Iran, is grappling with a surge in coronavirus cases. Iranian authorities began digging a pair of trenches for victims days after the government disclosed the initial outbreak. Together their lengths are that of a football field. https://t.co/ALymGiqZVx — Dalton Bennett (@DDaltonBennett) March 12, 2020

ولفت التقرير إلى ظهور خندقين بطول 92 مترا في المقبرة المذكورة يمكن رؤيتهما من الفضاء.

وقالت الصحيفة، استنادًا إلى محللين وخبراء وشهادات، إن المقبرة تم حفرها لاستيعاب العدد المتزايد من ضحايا الفيروس.

وأشار التقرير إلى دفن السلطات ضحايا الفيروس في تلك المقبرة الجماعية على وجه السرعة وتخليها عن العديد من مراسم الدفن.

وظهر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 429، والإصابات الى 10 آلاف و75.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لـ“كورونا“ بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/ شباط.