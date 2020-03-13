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صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا “كورونا” في إيران

نشرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الخميس، صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مقبرة جماعية لوفيات فيروس ”كورونا“ في مدينة قم الإيرانية.

ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة، صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لفترات مختلفة قالت إنها تعود لمقبرة ”بهشت معصومه“ في مدينة قم جنوب طهران.

وتظهر الصور أن قسما كبيرا من المقبرة غير مستخدم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قبل بدء حفر جزء جديد في المقبرة اعتبارا من 21 فبراير/شباط 2020.

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ولفت التقرير إلى ظهور خندقين بطول 92 مترا في المقبرة المذكورة يمكن رؤيتهما من الفضاء.

وقالت الصحيفة، استنادًا إلى محللين وخبراء وشهادات، إن المقبرة تم حفرها لاستيعاب العدد المتزايد من ضحايا الفيروس.

وأشار التقرير إلى دفن السلطات ضحايا الفيروس في تلك المقبرة الجماعية على وجه السرعة وتخليها عن العديد من مراسم الدفن.

وظهر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 429، والإصابات الى 10 آلاف و75.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشارا لـ“كورونا“ بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/ شباط.

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