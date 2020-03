صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا “كورونا” في إيران

نشرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الخميس، صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مقبرة جماعية لوفيات فيروس ”كورونا“ في مدينة قم الإيرانية.

ويتضمن التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة، صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لفترات مختلفة قالت إنها تعود لمقبرة ”بهشت معصومه“ في مدينة قم جنوب طهران.

وتظهر الصور أن قسما كبيرا من المقبرة غير مستخدم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قبل بدء حفر جزء جديد في المقبرة اعتبارا من 21 فبراير/شباط 2020.

Qom, like elsewhere in Iran, is grappling with a surge in coronavirus cases. Iranian authorities began digging a pair of trenches for victims days after the government disclosed the initial outbreak. Together their lengths are that of a football field. https://t.co/ALymGiqZVx

