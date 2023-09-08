صور.. إسقاط مسيرة في زابوروجيه بقيمة نصف مليون يورو

أسقط مقاتلو فصيل “بارس -10” للمتطوعين الروس طائرة تشيكية بدون طيار من طراز Primoco One تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، فوق أراضي خزان مياه كاخوفكا السابق، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي”.

ونقلت الوكالة عن قائد الفصيل قوله: “لقد تلقينا معلومات استخباراتية من نقطة مراقبة جوية، مفادها أن طائرة خفيفة تتحرك من مدينة زابوروجيه باتجاه إنيرغودار. وعندما اكتشفناها بصريا، أسقطناها من نظام محمول للدفاع الجوي”.

ووفقا للعسكري، فقد سقطت المسيرة في أرض خزان كاخوفكا السابق حيث لا يوجد ماء حاليا، لكن القاع لم يجف تماما ويشبه المستنقع. وسبق أن قامت القوات الأوكرانية بتلغيم المنطقة الواقعة قرب ضفاف الخزان وتغطيها بنيرانها، مما عقّد مهمة انتشال حطام المسيرة.

وأضاف قائد الفصيل، أنه سيتم تسليم أجزاء المسيرة Primoco One لمتخصصين عسكريين في الوحدات القتالية للدراسة.

وقدمت جمهورية التشيك Primoco One عام 2020 كطائرة بدون طيار مصممة للاستطلاع والمراقبة. وهي مزودة بنظام الطيار الآلي وقادرة على أداء المهام في أوقات الليل والنهار وفي الظروف الجوية الصعبة، والإقلاع والهبوط بشكل مستقل تماما.

وفي نوفمبر الماضي، سلمت لوكسمبورغ ست طائرات بدون طيار من هذا النوع إلى أوكرانيا. وسبق ذلك إعلان شركة Primoco UAV SE التشيكية المصنعة لهذه المسيرات، في يونيو 2022 عن بيع ست قطع من طراز Primoco UAV One 150 لـ”زبون أوروبي” بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليون يورو.