"صور" اختصرت اليوم الأول من قمة العشرين في الهند

اختار رئيس الوزراء الهندي “ناريندا مودي” صورة السلام اللافت بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي و جو بايدن الرئيس الأمريكي ليضعها صورة رسمية عبر منشور له في حسابه الرسمي بمنصة “X”.

Charting a journey of shared aspirations and dreams, the India-Middle East-Europe Economic Corridor promises to be a beacon of cooperation, innovation, and shared progress. As history unfolds, may this corridor be a testament to human endeavour and unity across continents. pic.twitter.com/vYBNo2oa5W

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023