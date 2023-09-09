"صور" اختصرت اليوم الأول من قمة العشرين في الهند

صورة تجمع عدد من قادة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)

اختار رئيس الوزراء الهندي “ناريندا مودي” صورة السلام اللافت بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي و جو بايدن الرئيس الأمريكي ليضعها صورة رسمية عبر منشور له في حسابه الرسمي بمنصة “X”.

Charting a journey of shared aspirations and dreams, the India-Middle East-Europe Economic Corridor promises to be a beacon of cooperation, innovation, and shared progress. As history unfolds, may this corridor be a testament to human endeavour and unity across continents. pic.twitter.com/vYBNo2oa5W — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

أما وكالة الأنباء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسابه الرسمي كذلك في منصة “X”، فقد اختارت صورة مهمة لحديث جمع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات مع شقيقه الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية ، لتضع لها عنواناً يختصر ” حديثاً باسماً ” بين الرجلين.

أما بالنسبة لـ “إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي فإنه نشر عبر الحساب الرئاسي الرسمي له في منصة “X” صورة جمعته بالرئيس البرازيلي “لولا دا سيلفا” الذي كان جالساً على مقعده و يتحدث مع الرئيس ماكرون المبادر للسلام عليه قبيل انعقاد القمة المهمة في الهند.

Qu’aucun pays n’ait à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète : c’est le sens du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète. Au G20 de Delhi, je viens le porter et poursuivre le dialogue avec mes homologues de tous les continents. pic.twitter.com/fzZnCgXuh9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023