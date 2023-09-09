الأحد 24 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"صور" اختصرت اليوم الأول من قمة العشرين في الهند

منذ 30 دقيقة
صورة تجمع عدد من قادة مجموعة العشرين في الهند

صورة تجمع عدد من قادة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)

A A A
طباعة المقال

اختار رئيس الوزراء الهندي “ناريندا مودي” صورة السلام اللافت بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي و جو بايدن الرئيس الأمريكي ليضعها صورة رسمية عبر منشور له في حسابه الرسمي بمنصة “X”.

أما وكالة الأنباء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسابه الرسمي كذلك في منصة “X”، فقد اختارت صورة مهمة لحديث جمع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات مع شقيقه الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية ، لتضع لها عنواناً يختصر ” حديثاً باسماً ” بين الرجلين.

أما بالنسبة لـ “إيمانويل ماكرون” الرئيس الفرنسي فإنه نشر عبر الحساب الرئاسي الرسمي له في منصة “X” صورة جمعته بالرئيس البرازيلي “لولا دا سيلفا” الذي كان جالساً على مقعده و يتحدث مع الرئيس ماكرون المبادر للسلام عليه قبيل انعقاد القمة المهمة في الهند.

    المزيد من أخبار العالم

    طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق القرم
    أوضاع صعبة للأطفال باليمن
    حرب اليمن.. 2 مليون طفل محرمون من التعليم
    احتجاجات في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية
    احتجاجات في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية

    الأكثر قراءة

    زلزال
    "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟
    شبكات الهاتف المحمول
    ما السن المناسب لحصول طفلك على هاتف محمول؟