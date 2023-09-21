صور.. اغتيال شخصين على متن دراجة نارية في ريف دمشق

قتل شخصين بظروف غامضة في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحتى اللحظة لا تزال المعلومات متضاربة حول هوية القتيلين أو الجهة المستهدفة، إلا أن وسائل إعلام سورية معارضة تحدثت عن استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لشخصين كانا يستقلان دراجة نارية.

فميا نشرت حسابات فلسطينية على وسائل التواصل أن القتيلين ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي وهما “علي عكاشة الملقب بـ “أبو الجراح”، وزهار السعدي الملقب بـ “أبو علاء”.

ووفقاً مصادر إعلامية متابعة، فإن ‏طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي حلقت فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية واستهدفت بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وتوالت الأحداث الأمنية والاغتيالات في العاصمة السورية خلال الفترة الماضية، فقد قتل أحد أكبر تجار ومروجي المواد المخدرة، ويعمل لصالح حزب الله في منطقة التل في 11 أيلول الحالي ، حيث جرى استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين في بلدة عين منين بريف دمشق الشمالي.

وفي الثاني من أيلول، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تقل مدير ناحية سعسع وهو ضابط في قوات النظام ومرافقه، تزامنا مع مرورها في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة.