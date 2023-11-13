صور الأقمار الصناعية تكشف احتفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟

مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الخامس، يتكشف سريعاً حجم الخسائر الإسرائيلية في العدة والعتاد، الأمر الذي يكثف من حملات الضغط الداخلي والخارجي على حكومة نتنياهو للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بهدنة عسكرية في القطاع.

وقد كشفت صور أقمار صناعية عرضتها قناة الجزيرة تناقص كبيراً في عدد الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة من الـ 8 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقارنة بالثالث من الشهر ذاته.

وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، فقد تراجع عدد الآليات الإسرائيلية في محور شمال غرب غزة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 295 بعد أن كان 383 في الثالث من الشهر الجاري.

وهذا يعني اختفاء 88 آلية -وفق الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري- الذي استبعد سحبها لأنه خارج المنطق العسكري، مرجحا تحطيمها وتعطيلها وخروجها من الخدمة الميدانية القتالية.

واستحضر الدويري كلام أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي ذكر آنذاك أن مقاتلي القسام دمروا 136 آلية ودبابة عسكرية في كافة محاور التوغل الإسرائيلي وليس في محور شمال غرب غزة ما يضفي مصداقية لحديثه وأرقامه.

وأوضح أن هناك 3 أنواع من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في غزة، في إشارة إلى دبابة ميركافا التي تحمل ما بين 9 و10 أفراد، وكذلك ناقلة النمر المدرعة التي يصل عدد أفرادها إلى 11، فيما تقل الجارفة شخصين اثنين ما يعني أن المتوسط الحسابي يقدر بـ5 أفراد تم استهدافهم بكل آلية.