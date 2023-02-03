صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار بعد ضربة اصفهان

لاتزال ازمة ضرب المنشأة العسكرية الإيرانية في أصفهان في تداول الاخبار العالمية وبعد مرور اقل من اسبوع، أظهرت صور للأقمار الصناعية الأضرار وحجم الدمار الذي لحق بها.

فقد أظهرت صور التقطتها شركة “بلانيت لابز بي بي سي” أمس الخميس 2\2\2023 الورشة في أصفهان، وهي مدينة وسط إيران على بعد 350 كيلومترا جنوب طهران.

وأظهر تحليل بوكالة “الأسوشييتد برس” للصورة، مقارنة بالصور السابقة للورشة، تلفاً في سقف الهيكل.

فيما تطابق هذا الضرر مع لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بعد الهجوم مباشرة، وأظهرت فتحتين على الأقل في سقف الهيكل.

وأشارت لقطات التلفزيون الحكومي الإيراني، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية، إلى أن سقف الهيكل ربما يكون قد تم بناؤه بما يسمى بـ “الدرع القفصي”.

ويشبه الهيكل قفصاً مبنياً حول أسطح أو عربات مدرعة لمنع التفجير المباشر بصواريخ أو طائرات مسيرة تحمل قنابل.

كما أشار تركيب مثل هذه الحماية في الورشة إلى أن إيران اعتقدت أنها يمكن أن تكون هدفا لطائرة مسيرة.

بدورها لم تقدم إيران أي تفسير حتى الآن لما تصنعه الورشة، إلا أن هجوم الطائرات المسيرة هدد بإثارة التوتر مرة أخرى في المنطقة.

وبالفعل، تزايدت المخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم بالقرب من مستويات تصنيع الأسلحة، حيث حذر مسؤول نووي رفيع في الأمم المتحدة من أن طهران لديها ما يكفي من الوقود لصنع قنابل ذرية “عدة” إذا اختارت ذلك.

يذكر أن مسؤولين إيرانيين قد قالوا في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، إن إيران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات صغيرة استهدفت مصنعاً للذخيرة في أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني.

واتهمت إيران إسرائيل في الهجوم، متعهدة بالرد بعد ما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد.