صور الأقمار الصناعية تكشف حيلة روسية لتفادي ضربات "المسيرات" الأوكرانية

بدأت القوات الروسية باتباع حيلة عسكرية لحماية طائراتها العسكرية من الضربات المتزايدة للطائرات من دون طيار “المسيرات” الأوكرانية.

ووفقاً للصور التي كشفت عنها شركة الأقمار الصناعية الخاصة “ماكسار تكنولوجيز”، فقد عمدت القوات الروسية لبدء تغطية طائراتها الهجومية بإطارات السيارات، وهو ما قال الخبراء إنه محاولة مؤقتة لحمايتها من ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية.

وأظهرت الصور قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95 وفوق هيكلهما إطارات سيارات، وذلك في العمق الروسي.

فيما لم تتمكن شبكة “سي إن إن” التي نشرت الخبر من التحقق بشكل مستقل من سبب وضع الإطارات على الطائرة، لكن الخبراء أوضحوا أنها قد تكون محاولة لإضافة طبقة أخرى من الحماية ضد الطائرات بدون طيار الأوكرانية، ولتقليل إمكانية اكتشاف الطائرات الروسية خاصة في الليل.

حماية الطائرات

وقد يكون للمحاولة المؤقتة تأثير محدود من حيث تخفيف الأضرار، وفقاً لما ذكره فرانسيسكو سيرا مارتينز من شركة تصنيع الطائرات بدون طيار One Way Aerospace التي استخدمت القوات الأوكرانية طائراتها بدون طيار.

وقال “قد يقلل ذلك من التوقيع الحراري لأصول الطيران الاستراتيجية المكشوفة الموضوعة على ساحات المطارات، لكن سيظل من الممكن ملاحظتها تحت كاميرات الأشعة تحت الحمراء”.

كذلك أشار إلى أن الروس يبذلون قصارى جهدهم لحماية الطائرات رغم أن الأمر يبدو أبله إلى حد ما.

من جانبه، لفت ستيفان واتكينز، وهو مستشار أبحاث مفتوح المصدر يتتبع الطائرات والسفن إلى أن “نجاحها يعتمد على نوع الرأس الحربي الموجود على الصاروخ/الطائرة بدون طيار”.

وأضاف أنه يمكن استخدام الإطارات فوق الطائرة لمنع شظايا الانفجار الجوي من اختراقها.

هجمات مكثفة بالمسيرات

يذكر أن العديد من المناطق الروسية وحتى العاصمة موسكو شهدت خلال الأشهر الماضية هجمات مكثفة بالمسيرات.

وتسعى كييف منذ أوائل هذا العام إلى نقل الحرب إلى الداخل الروسي، وقد كثفت استهدافها للقواعد العسكرية الروسية خلف الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، كما أطلقت في الوقت عينه طائراتها المسيرة نحو قلب موسكو.

وقد تعاظم استعمال الدرون بشكل أكبر منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية مطلع الصيف الحالي من أجل استرجاع أراضيها من القوات الروسية.

ويلجأ الأوكرانيون عادة إلى تلك المسيرات لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لاسيما الحدودية بسهولة.