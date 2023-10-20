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صور.. المغرب يصادر 1.37 طن من الكوكايين مخبأ في أسماك مجمدة

منذ 37 ثانية
الشرطة المغربية

الشرطة المغربية

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قالت الشرطة المغربية (الجمعة 20-10-2023) إنها صادرت 1.37 طن من الكوكايين في الدار البيضاء.

وذكرت الشرطة في بيان أن المخدرات كانت مخبأة في شحنة أسماك مجمدة مستوردة عُثر عليها في شركة توزيع بأكبر مدن المغرب.

وأضافت الشرطة أن النتائج الأولية تشير إلى أن الشحنة مستوردة من دولة بأمريكا اللاتينية عبر إسبانيا وأن التحقيقات جارية.

بدورها، أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن مصدر ومسالك تهريب شحنة الكوكايين.

وتمت عمليات بحث وتفتيش متزامنة في عدد من المحلات والمخازن في مدينة الدار البيضاء وضواحيها، مما أسفر عن ضبط مجموع كمية طن و370 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وأشار البلاغ إلى أن التحقيقات جارية حاليًا من قبل مصالح الشرطة القضائية في الدار البيضاء لتحديد مصدر هذه الشحنة من الكوكايين ورصد مسارات دخولها إلى التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الدولي

 

    المصدر :
  • وكالات

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