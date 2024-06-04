صور.. تشديد الإجراءات الأمنية في هونغ كونغ وبكين بمناسبة ذكرى أحداث تيانانمن

الذكرى الخامسة والثلاثون لحملة قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عام 1989 في ميدان تيانانمين في بكين، في هونغ كونغ - رويترز

شددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا على الوصول إلى ميدان تيانانمن في بكين اليوم الثلاثاء في الذكرى الخامسة والثلاثين للحملة الصارمة على المتظاهرين في الميدان، في حين اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ عددا من النشطاء واستعدت مدن في تايوان وأماكن أخرى لاحتجاجات لإحياء الذكرى.

وكانت دبابات صينية قد دخلت إلى الميدان قبل فجر الرابع من يونيو حزيران عام 1989، لتضع حدا لمظاهرات شارك فيها طلاب وعمال على مدى أسابيع للمطالبة بالديمقراطية.

وانتشرت في مختلف أنحاء العالم صور بثتها قنوات تلفزيونية إخبارية لرجل صيني وقف وحيدا وهو يرتدي قميصا أبيض اللون أمام صف من الدبابات لتتحول إلى رمز للمظاهرات.

وبعد عقود من الإجراءات الصارمة العسكرية، يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الأهداف الأصلية للمتظاهرين، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير، لا تزال بعيدة المنال، ولا يزال الرابع من يونيو حزيران ذكرى محظورة في الصين.

ولم يعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قط عن عدد القتلى في تلك الأحداث، لكن منظمات حقوق الإنسان وشهود يقولون إن الرقم قد يصل إلى الآلاف.

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ-ته في بيان اليوم الثلاثاء إن “ذكرى الرابع من يونيو لن تختفي بين طيات سجل التاريخ”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، للصحفيين إن بكين “تعارض بشدة أي شخص يشوه سمعة الصين ويستخدم هذا (4 يونيو) كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وتايوان هي الجزء الوحيد من المناطق التي تتحدث الصينية الذي يمكن أن يحيي ذكرى الرابع من يونيو حزيران علنا، ومن المقرر تنظيم فعاليات في العاصمة تايبه. كما تقام مراسم لإحياء الذكرى في دول أخرى مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

وفي هونغ كونغ الخاضعة لحكم الصين، شددت الشرطة الإجراءات الأمنية في محيط فيكتوريا بارك بوسط المدينة، حيث كانت تقام أمسيات احتجاجية كبيرة بالشموع سنويا في هذا اليوم قبل أن تدخل قوانين الأمن القومي الجديدة الأكثر صرامة حيز التنفيذ في السنوات القليلة الماضية.