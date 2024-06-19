صور.. حرائق غابات تندلع بقوة جنوب أثينا بفعل الرياح الشديدة

حريق غابات بالقرب من كوروبي، في اليونان - رويترز

تصدى رجال إطفاء وطائرات اليوم الأربعاء لحريق في بلدة كوروبي على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة اليونانية أثينا حيث أججت رياح قوية ألسنة اللهب وأجبرت السكان على الفرار من منازلهم وأعمالهم.

وتوقفت حركة السير على طول الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كوروبي بضواحي أثينا. وأظهرت صور بثها تلفزيون محلي نشوب نيران في أحد مرافق التخزين وانتشارها إلى مرسى جاف للقوارب وعبر حقول العشب الجاف وأشجار الزيتون.

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء لرويترز إنه لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات. وأخلت السلطات قريتين قريبتين.

وقال فاسيليس فاثراكوجيانيس المتحدث باسم خدمة الإطفاء في رسالة بثها التلفزيون “اليوم عسير جدا. ينشب حريق جديد كل 10 دقائق”.

ويشيع نشوب حرائق الغابات في اليونان المطلة على البحر المتوسط، لكن الحرائق أضحت أشد دمارا مع تفاقم حرارة وجفاف الصيف، وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.

وقالت خدمة الإطفاء إن أكثر من 40 حريقا اندلع أمس الثلاثاء في أنحاء البلاد.

ولم يتضح على الفور سبب حرائق اليوم الأربعاء. وقال مسؤول الإطفاء إنه جرى إرسال أربع طائرات إطفاء وست طائرات هليكوبتر وعشرات من سيارات الإطفاء وأكثر من 50 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ولم تسقط أمطار على جزء كبير من منطقة أثينا منذ أسابيع، مما أدى إلى جفاف مناطق واسعة. وسحب متطوعون ورجال إطفاء محترفون خراطيم المياه فوق حقول سوداء في درجة حرارة بلغت 35 درجة مئوية. وملأ الدخان السماء وعصفت به رياح قوية.

وبعد أن أجبرت حرائق الغابات العام الماضي 19 ألف شخص على الفرار من جزيرة رودس وقتلت 20 آخرين في البر الرئيسي شمالا، عززت اليونان استعداداتها هذا العام بزيادة عدد رجال الإطفاء وتعزيز التدريب.