صور حصرية.. مظاهرات في "مالمو" السويدية دعماً للمتظاهرين في إيران

أوقفت شرطة الأخلاق، مهسا أميني، (22 عاما)، في 13 سبتمبر، حيث توفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام، فيما أكد ناشطون أنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

فصول الحكاية لم تمر كغيرها من حوادث الاعتقال والتعذيب التي تقوم بعدها أجهزة الأمن الإيرانية، فقد أشعلت تلك الحادثة نار الاحتجاجات في مختلف المحافظات الإيرانية المنددة بظلم واستبداد النظام الإيراني، حتى علَت شعارات الموت للديكتاتور في عدد من المدن، والمقصود بها طبعا كان المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبينما أقرت السلطات بمقتل 35 شخصا في الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية في أحدث إحصائية، أكدت منظمة حقوقية غير حكومة تتخد من النرويج مقرا لها، مقتل ما يصل إلى 50 شخصا في المظاهرات بسبب قمع القوات الإيرانية للمحتجين.

تضامناً مع الاحتجاجات في إيران، أعلنت شركة خدمات الجوال والإنترنت “3” السويدية أن جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية من السويد إلى إيران مجانًا وأن سبب إتخاذ هذا القرار هو “التضامن مع النساء الإيرانيات.

وفي صور حصرية حصل عليها موقع “صوت بيروت إنترناشونال، انطلقت مظاهرة للمعارضة الايرانية في مدينة مالمو السويدية ضد النظام الايراني وسياساته والاعدامات ودعماً للمظاهرات.