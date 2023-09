"صور" خريطة الصين الجديدة تثير قلق واشنطن.. ودول الإجراءات تستنفر

أعلنت الصين مؤخراً خريطة جديدة، يقول السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زادة إنها تمثل تصعيداً من جانب بكين، للمزيد من توسيع نطاق إعادة رسم أحادي الجانب لحدودها الدولية، ويرى أنها تمثل خطوة استفزازية غير عادية، كما تنتهك القانون الدولي للبحار.

ويقول زادة في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، إن الصين “تزعم بوقاحة” ملكيتها لمياه تبعد آلاف الأميال عن أراضيها، لكنها تقع على طول ساحل الدول الأصغر حجماً. وتعزز الخريطة الأخيرة تلك المزاعم. ويرى أنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي بينما تحاول الصين إعادة رسم خريطتها العالمية.

وهدف بكين في المقام الأول هو الاستحواذ على مزيد من الأراضي والموارد حيث إن بعض هذه المناطق غني بالمواد الهيدروكربونية؛ وهدفها الثاني هو زيادة الضغط على تايوان بالاقتراب أكثر من حدودها؛ والهدف الثالث هو استعراض قوتها بالنسبة للدول المجاورة لها بينما تختبر رد فعل الولايات المتحدة ومدى حسمها.

Washington must not stand idly by as Beijing tries to redraw the world map, warns Zalmay Khalilzad. https://t.co/ta2obuwHq1

— CFTNI (@CFTNI) September 8, 2023