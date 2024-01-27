صور.. شاهد ماذا حلّ بالناقلة البريطانية بعد استهدافها بصواريخ الحوثيين

تعرضت الناقلة “مارلين لواندا” التابعة لشركة “ترافيغورا” البريطانية لهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي في اليمن، مما أدى لاندلاع حريق في صهريج شحن بالناقلة.

من جانبها نشرت البحرية الهندية، السبت، صورا للسفينة البريطانية التي اندلعت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن.

وقالت البحرية الهندية إنها “استجابت لنداء استغاثة من السفينة “إم في مارلين لواندا”، ليل الجمعة، وأوضحت أنها تضم طاقما مكونا من 22 هنديا وواحد من بنغلادش.

وفي وقت لاحق من الحادث، أعلنت شركة “ترافيغورا” المشغلة للسفينة أن “الحريق أخمد، وأن جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة بخير”.

وتابعت: “(مارلين لواندا) تبحر الآن نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبة الناقلة والبضائع عن كثب”، مشيرة إلى أنه “لا توجد سفن أخرى تعمل لصالح الشركة تعبر خليج عدن حاليا”.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 تشرين الثاني، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الجمعة، إن “القوات البحرية نفذت عملية تستهدف “ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)” في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها”.

وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.