صور فضائية تكشف تغييرات في قاعدة أصفهان العسكرية بإيران بعد الهجوم

كشف تقرير نشرته مجلة “إيكونومست” البريطانية عن تسارع إيران في إجراء تغييرات في منشأة عسكرية بقاعدة أصفهان، بعد تعرضها لهجوم قيل إنه من تنفيذ إسرائيل. وتظهر الصور الفضائية التي نُشرت مدى الأضرار الناجمة عن الهجوم وجهود إيران لإعادة تأهيل وترميم المنشأة.

وشهدت القاعدة في أصفهان وسط إيران هجوما، الجمعة، أدى إلى تدمير رادار خاص بنظام دفاع جوي مجاور لمجمع نطنز النووي.

إلا أن إيران عملت على استبدال النظام التالف بعد ساعات من الهجوم، الذي استهدف نظام رادار روسي الصنع بصواريخ أطلقت من الجو.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب تقرير وصور “إيكونومست”، رفعت إيران منظومات دفاعها الجوي المرتبطة بالرادار وكأنها جاهزة للإطلاق، رغم عدم فعاليتها الواضحة عقب الهجوم.

وقال مسؤول الاستخبارات الأميركية السابق كريس بيغرز، إن إيران “تعمدت التستر على تأثير الضربة الإسرائيلية المزعومة للإشارة إلى أنها لم تكن ناجحة”.

وأضاف لمجلة “إيكونومست”: “الإشارة إلى أن الموقع لا يزال قيد التشغيل هي حالة من الإنكار وخيبة الأمل”.

كما أكد أن إيران نقلت بطاريات صاروخية بعيدا عن الموقع في أعقاب الهجوم مباشرة، تحسبا لضربة إسرائيلية ثانية.

وكانت طهران قللت بالفعل من أهمية الواقعة، وقالت إنها لا تعتزم الرد عليها.

وأتى الهجوم الذي يعتقد أنه إسرائيلي، بعد أيام من شن إيران أول هجوم مباشر على إسرائيل بعدد كبير من الطائرات المسيّرة والصواريخ، علما أنه لم يكن ذا تأثير كبير.