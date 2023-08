صور.. فيضان داخل أشهر محطة مترو في نيويورك

أدى كسر في أحد الأنابيب إلى فيضان فجر الثلاثاء 29\8\2023 داخل محطة تايمز سكوير لقطارات الأنفاق في نيويورك، وهي الأكثر شهرة وازدحاماً في المدينة الأميركية ذات البنية التحتية المتقادمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times كم المياه المتدفقة في المحطة.

Just before 3 AM, a water main break in Times Square sent approximately 1.8 million gallons of water rushing into the subway, causing major disruptions on the 1/2/3 lines.

Our crews quickly sprang into action, pumping water out of the system & inspecting infrastructure so we… pic.twitter.com/B2KNvHDnH5

— MTA (@MTA) August 29, 2023