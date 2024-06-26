صور.. قتيلان جراء غارة إسرائيلية على مواقع لمليشيات إيرانية في ريف دمشق

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح (الخميس 27-6-2024) أن إسرائيل شنت “عدوانا جويا” استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت صواريخ إسرائيلية بشكل مباشر، مكان تمركز الآليات في مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله وميليشيات إيران، في محيط منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق نحو 700 متر عن مقام السيدة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف وتزامنا مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للنظام صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.

كما دوت انفجارات في موقع رادار تل صحن شرقي بلدة ملح في ريف السويداء الشرقي، لا يعلم إذا ما كان نتيجة استهداف إسرائيلي أو لحظة إطلاق صواريخ من الموقع للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.