صور.. كتائب القسام تنعي 3 من مقاتليها في لبنان

نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس (السبت 14-10-2023) 3 من مقاتليها في لبنان والذين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدفهم بعد اجتيازهم الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشارت الكتائب في بيانها إلى أن المقاتلين الثلاثة تمكنوا صباح السبت من “تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة “مرغليوت” واشتبكوا “مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهدافهم ليرتقوا شهداء”.

وكشفت كتائب القسام عن أسماء الشهداء الثلاثة وهم:

أحمد أسامة عثمان – مخيم عين الحلوة

يحيى نايف عبد الرازق – مخيم عين الحلوة

صهيب عمر كايد – وادي الزينة