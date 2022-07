صور.. مئات الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا

مع استمرار المعارك في أوكرانيا للشهر الخامس على التوالي، لجأت موسكو إلى حليفتها طهران للحصول على الطائرات بدون طيار باعتبارها تمتلك نظاما قويا ومتنوعا من المسيّرات، كونها مورد رئيسي للدرون منذ عقود.

وكان تطوير إيران لهذه القوة مدفوعًا إلى حد كبير بالعقوبات، وفق تحليل لموقع “فوربس”، حيث لم تكن إيران قادرة على استيراد طائرات حربية، ولا على بناء طائرات مقاتلة كبيرة منذ سنوات.

قوة متخصصة

وكشفت إيران الجمعة عن وحدة بحرية للطائرات المسيرة تتيح إطلاقها من سفن وغواصات، في أحدث إعلان مرتبط ببرنامجها لهذه الطائرات الذي يثير قلق أعدائها خصوصا إسرائيل والولايات المتحدة.

وأصبحت إيران متخصصة في الطائرات القتالية من دون طيار، وعادة ما تصدر طائراتها إلى وكلائها في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين في اليمن، الذين يستخدمونها لمهاجمة أهداف في إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

كما تزود طهران -لكن على أساس تجاري فقط- عملاء آخرين مثل فنزويلا والإكوادور وبعض الدول الصديقة في إفريقيا.

تنتج هذه الصناعة المزدهرة عشرات الأنواع المختلفة من الطائرات بدون طيار، من الطائرات الكبيرة التي يصل مداها إلى آلاف الأميال إلى النماذج التكتيكية التي تُطلق يدويًا والذخائر التي تحمل رؤوسًا متفجرة.

تتضمن هذه الصناعة الإيرانية أصنافا عديدة ومتنوعة، على الرغم من أن أغلبها عبارة عن نماذج أولية فقط لم تدخل الإنتاج أو الخدمة بعد.

وفي غمرة الحرب الروسية المتواصلة على أوكرانيا، أصبح من المؤكد أن طهران تتجه لتصدير طائراتها لموسكو التي تعاني نقصا فادحا في المعدات نتيجة أكثر من 4 أشهر من الحرب.

وزار مسؤولون روس إيران مرتين على الأقل هذا الصيف لمعاينة الطائرات المسيرة المقاتلة التي ستسلمها طهران إلى موسكو، وفق ما أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض السبت.

وعرض الجيش الإيراني طائراته المسيرة على وفد روسي يومي 8 و 5 يوليو في قاعدة كاشان الجوية، البعيدة 200 كيلومتر جنوب طهران، بحسب صور الأقمار الصناعية التي كشفت عنها الحكومة الأميركية، في الوقت الذي تسعى روسيا إلى تعزيز ترسانتها أمام المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وقال سوليفان “ننشر هذه الصور التي التقطت في يونيو والتي تظهر الطائرات المسيرة الإيرانية التي اطلع عليها الوفد الروسي في ذلك اليوم. ويشير ذلك إلى استمرار الاهتمام الروسي بامتلاك طائرات مسيرة إيرانية مقاتلة”.

A Russian delegation has visited an airfield in central Iran at least twice in the last month to examine weapons-capable drones, according to national security adviser Jake Sullivan and satellite imagery obtained exclusively by CNN https://t.co/nAiTdiofH8

— CNN (@CNN) July 16, 2022