صور مروعة.. إخماد حريق بمركز تسوق في بنغلادش بعد 27 ساعة

تمكنت فرق الإطفاء بدعم من أفراد من الجيش في بنغلادش من إخماد حريق بعد 27 ساعة من اندلاعه في مجمع للتسوق مؤلف من ثلاثة طوابق في العاصمة داكا في ثاني واقعة من نوعها في غضون أسبوعين.

وأصيب نحو 30 معظمهم من رجال الإطفاء خلال جهود إخماد ألسنة اللهب دون وقوع إصابات أخرى.

واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس السبت حينما كانت أغلب متاجر المجمع وعددها 1500 تقريبا مغلقة.

وقال شاه جهان سيكدر المسؤول بإدارة الإطفاء إن على الرغم من السيطرة على الحريق إلى حد كبير خلال أربع ساعات إلا أن إخماده تماما استغرق وقتا أطول نظرا للدخان الكثيف في الأماكن المغلقة والمواد القابلة للاشتعال وأغلبها من الملابس.

وكانت أغلب المتاجر ممتلئة بالكامل بالبضائع في مجمع التسوق استعدادا لاستقبال عيد الفطر هذا الشهر.

وأظهرت صور أصحاب متاجر وأفراد شرطة وهم يحاولون إنقاذ بعض البضائع.

وقال محمد روبل أحد ملاك المتاجر وهو يبكي “اقترب العيد، وخسرنا كل شيء. يا لها من أزمة هائلة أصابتنا في هذا التوقيت”.

وهذه هي ثاني واقعة من نوعها هذا الشهر، إذ أتى حريق هائل على مجمع آخر للتسوق في داكا في الرابع من أبريل نيسان ودمر نحو خمسة آلاف متجر وأسفر عن إصابة عدد من أفراد فرق الإطفاء أيضا.

