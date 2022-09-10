صور مروعة.. اصطدام قطارين بكرواتيا يودي بحياة 3 أشخاص

أعلنت السلطات الكرواتية مساء (الجمعة 9-9-2022)، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين، في حادث اصطدام بين قطار ركاب وقطار بضائع في وسط كرواتيا، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

ووقع الحادث في الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، قرب مدينة نوفسكا الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب شرق زغرب، على ما أوردت وزارة الداخلية في بيان.

وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش للصحافيين السبت من موقع الحادث “بحسب المعلومات المتوافرة حاليا، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 بجروح” ونقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أنه ليس هناك أي إصابات تعرض الحياة للخطر بين الجرحى الذين يحمل بعضهم جنسيات أجنبية.

من جهته قال مسؤول في الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الرسمية أن هناك 8 أجانب بين الجرحى وهم على الأرجح مهاجرون غير قانونيين، بحسب أسوشيتدبرس.

وذكر مستشفى في نوفا غراديسكا في محيط موقع الحادث أن عائلة إيرانية من خمسة أفراد نقلت إليه.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

ووقع الحادث وفق بلينكوفتش حين اصطدم قطار ركاب يسير على خط محلي بقطار بضائع متوقفا.