صور مروعة.. حادث مأساوي جنوب العاصمة المصرية يودي بحياة 17 شخصاً

هز محافظة سوهاج الواقعة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، نبأ حادث السير المروع الذي وقع، الثلاثاء، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز جهينة التابعة للمحافظة سوهاج.

ووفقاً لمصادر طبية مثرية، فقد تسبب الحادث بوفاة 17 راكبا وسقوط 4 مصابين كانوا في حافلة صغيرة ( ميكروباص ) على طريق الصعيد الصحراوي.

وأرسلت السلطات المصرية 20 سيارة إسعاف وتم نقل الجرحى إلى عدة مستشفيات لإسعافهم.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الحادث وقع بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف، وتبين من التحريات وشهادة الشهود أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة وحاول تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامه فتفاجأ بالسيارة التي اصطدم بها.

ويتابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تداعيات الحادث حيث كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال لموقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة حوادث مرورية مميتة كان آخرها في مرسى مطروح قبل يومين حينما اصطدمت حافلة نقل ركاب كبيرة بسيارة نقل ثقيل ما نتج عنه مقتل شخص وإصابة 43 آخرين.