صور مروعة.. مصرع 12 شخصاً وجرح العشرات جراء حادث مأساوي في مصر

هز الشارع المصري (الأحد 20-11-2022) نبأ كارثة الحادث المأساوي الذي وقع على طريق الزعفرانة البحر الأحمر، والذي أوقع عدداً من القتلى وعشرات الجرحى.

الكارثة التي وقعت خلال تصادم حافلة نقل عام بسيارة نقل “مقطورة” شمالي مدينة رأس غارب بـ40 كيلو، أدت لمقتل 12 شخصاً وجرح 30 آخرين حتى الآن.

وقد سارعت سيارات الإسعاف على الفور لنقل الجثث والمصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشار مصدر أمني إلى أن الحافلة قادمة من القاهرة وكانت متوجهة إلى مدينة الغردقة، وأن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين.

ويعد هذا ثاني حادث سير يودي بعدد كبير من الضحايا في أقل من 10 أيام في مصر.

ففي الثاني من تشرين الثاني الحالي، قتل 20 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

واتهمت النيابة العامة السائق بالتسبب بالحادث مؤكدة أنه كان “يتحدث في هاتفه المحمول” خلال القيادة.

وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.