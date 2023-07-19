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صور مروعة.. مقتل العشرات في حادث سير مأساوي جنوب الجزائر

منذ 40 دقيقة
حادث سير (تعبيرية)

حادث سير (تعبيرية)

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فُجعَ الجزائريون صباح الأربعاء (19-7-2023) بنبأ وقوع كارثة مرورية، راح ضحيتها العشرات إثر اصطدام سيارة مع حافلة لنقل المسافرين بمحافظة تمنراست، جنوب الجزائر.

ووفقاً للإحصائيات الأولية فقد أدى الحادث المروري إلى مقتل 34 شخصا فيما جرح 12 آخرين.

وكشف بيان للحماية المدنية الجزائرية، أن وحداتها تدخلت، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تسجيل حادثة سير متبوعة بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة أوتول بمحافظة تمنراست.

وأضاف بيان السطات الجزائرية أن الحادث جاء بعد “اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين”، مما أدى إلى اندلاع النيران في المركبتين.

وأشار إلى أن عناصر الحماية المدنية أسعفت الناجين ونقلتهم إلى المستشفى، فيما تتواصل عملية إخراج ضحايا قضوا داخل الحافلة.

    المصدر :
  • الحرة

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