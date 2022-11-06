صور مروعة.. نظام الأسد يقصف مخيماً للنازحين غرب إدلب ويقتل 9 شخاص

تعرض تجمع للنازحين في منطقة كفر جالس غربي مدينة إدلب شمال سوريا، لقصف وحشي وعنيف شنته قوات ناظم الأسد، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فإن القصف الذي نفذته قوات النظام السوري بنحو 30 صاروخ عنقودي على منطقة كفر جالس قد نجم عنه مقتل 9 أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدة، و3 رجال كانت السلطات التركية قد رحلت أحدهم بحجة توفر “مناطق آمنة”.

واستهدفت قوات النظام 5 مخيمات للنازحين هي مرام ووطن ووادي حج خالد ومخيم محطة مياه كفر روحين ومخيم قرية مورين ومخيم بعيبعة غربي مدينة إدلب.

وأشار المرصد إلى بعض الصواريخ كان قادمة من ثكنات القوات الحكومية المتمركزة في محيط مطار النيرب في محافظة إدلب.

وفي المقابل ردت بعض الفصائل السورية المسلحة بقصف مواقع للقوات الحكومية في معسكر جورين وشطحة والبحصة والبركة بريف حماة الشمالي الغربي، وسراقب ومحيطها وجوباس بريف إدلب، وتل البركان بريف اللاذقية الشمالي.

وكانت طائرة حربية روسية قد شنت 4 غارات حرش يقع غربي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ومنذ السادس من مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام تمكنت خلاله من السيطرة على نصف مساحة إدلب.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.

مجزرة جديدة مروعة تضاف لآلاف الجرائم المرتكبة من قبل نظام الأسد الإرهابي والاحتلال الروسي المجرم.

أكثر من ٩ شهداء و ٧٠ جريحاً بينهم أطفال، حصيلة أولية لقصف مخيم مرام في بلدة كفر جالس / إدلب.

لا بيئة آمنة بوجود الاحتلال الروسي وعصابة الأسد، والتطبيع معهم جريمة.#مجزرة_المخيمات pic.twitter.com/3ptkfhirJO — د.عبد المنعم زين الدين (@DrZaineddin) November 6, 2022