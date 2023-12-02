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صور.. مقتل ضابطين كبيرين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

منذ 17 دقيقة
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، (السبت 2-12-2023)، عن مقتل اثنين من كبار ضباطه في هجوم إسرائيلي استهدفهم في سوريا.

وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن الضابطين “محمد علي عطائي شورتشه وبَناه تقي زاده”، قتلا خلال قيامهما بمهمة الاستشارية في “جبهة المقاومة الإسلامية السورية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عنصرين من الموالين لإيران من جنسيات غير سورية، إثر إصابتهما جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، مواقع تابعة لحزب الله في منطقة السيدة زينب وحجيرة بريف دمشق، ليرتفع بذلك العدد إلى 4 عناصر هم: 2 من الجنسية السورية و2 من جنسيات غير سورية، إضافة لإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 56 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 41 منها جوية و 15برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 116 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

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