صور.. مقتل مستوطن في قلقيلية واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بجنين

مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

لقي مستوطن مصرعه صباح اليوم السبت، عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمدينة جنين، بينما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته تنشط في قلقيلية بعد مقتل مستوطن بنيران مجهولين في المدينة، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية تحقق في ملابسات الحادث.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين قد أضرموا النيران في هذه المركبة قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل المستوطن في قلقيلية.

متابعة| إحراق المركبة الإسرائيلية التي تم إطلاق النار عليها في مدينة قلقيلية قبل قليل. pic.twitter.com/CWYddZGZRH — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) June 22, 2024

ويأتي مقتل المستوطن بعد يوم واحد على اغتيال قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في قلقيلية بينما كانا داخل سيارة وسط المدينة بعد ظهر أمس الجمعة.

وقد تسللت، في وقت سابق، قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى المدينة، واعترضت السيارة، وأطلق جنود مدججون بالأسلحة النار على ركابها، وأخرجوهم منها وهم ينزفون.

من جانبها، قالت كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت قوات الاحتلال على الشارع الرئيسي، في إطار الرد على جرائم الاحتلال، وإسنادا لأهل غزة.