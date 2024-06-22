السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. مقتل مستوطن في قلقيلية واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بجنين

منذ 14 دقيقة
مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

A A A
طباعة المقال

لقي مستوطن مصرعه صباح اليوم السبت، عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمدينة جنين، بينما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته تنشط في قلقيلية بعد مقتل مستوطن بنيران مجهولين في المدينة، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية تحقق في ملابسات الحادث.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين قد أضرموا النيران في هذه المركبة قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل المستوطن في قلقيلية.

 

ويأتي مقتل المستوطن بعد يوم واحد على اغتيال قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في قلقيلية بينما كانا داخل سيارة وسط المدينة بعد ظهر أمس الجمعة.

مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

مقتل مستوطن صهيوني في مدينة قلقيلية بعد اطلاق الرصاص عليه

وقد تسللت، في وقت سابق، قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى المدينة، واعترضت السيارة، وأطلق جنود مدججون بالأسلحة النار على ركابها، وأخرجوهم منها وهم ينزفون.

من جانبها، قالت كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت قوات الاحتلال على الشارع الرئيسي، في إطار الرد على جرائم الاحتلال، وإسنادا لأهل غزة.

 

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

نايجل فاراج
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زعيم حزب الإصلاح البريطاني: الغرب استفز بوتين لغزو أوكرانيا
علم النيجر
النيجر تنهي ترخيص شركة أورانو الفرنسية لتشغيل أحد أهم مناجم اليورانيوم
طفل في غزة يعاني من الجوع
غزة تحت النار
سوء التغذية يودي بحياة 4 أطفال في مستشفى بغزة خلال أسبوع

الأكثر قراءة

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
الاتحاد الأوروبي- قبرص
قبرص ليست خائفة من تهديدات حزب الله.. بل من أمر آخر!