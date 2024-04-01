صور وفيديو.. إنفجارات أمام بوابة السفارة الإيرانية بدمشق

قالت وسائل إعلام إيرانية الاثنين إن مبنى قريبا من السفارة الإيرانية في دمشق تعرض لقصف جوي إسرائيلي.

وفيما أفادت “الحدث” بوقوع إنفجارات أمام بوابة السفارة الإيرانية بدمشق، وأشارت المعلومات الأولية بعملية اغتيال مستشارين أو قياديين في الحرس الثوري الإيراني.

هذا وأكد إعلام إيراني عن مقتل محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة على المز، كما وأسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وقالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت سابق إن قصفا استهدف القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء في وقت سابق بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وقالت إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت “أهدافا معادية”.

عاجل: في قصف اسرائيلي هو الاعنف والاخطر

مقتل مسؤول عسكري ايراني كبير والوفد العسكري والامني المرافق له في تدمير المبنى ملاصق للسفارة الايرانية في دمشق قبل قليل pic.twitter.com/UZ8CeTqUIN — 𝙱𝙰𝚂𝙷𝙰𝚁 𝙴𝙳𝚆𝙰𝚁𝙳 🗽 (@BasharEdward) April 1, 2024