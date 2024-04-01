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صور وفيديو.. إنفجارات أمام بوابة السفارة الإيرانية بدمشق

منذ 4 دقائق
إنفجارات أمام بوابة السفارة الإيرانية بدمشق

إنفجارات أمام بوابة السفارة الإيرانية بدمشق

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قالت وسائل إعلام إيرانية الاثنين إن مبنى قريبا من السفارة الإيرانية في دمشق تعرض لقصف جوي إسرائيلي.

وفيما أفادت “الحدث” بوقوع إنفجارات أمام بوابة السفارة الإيرانية بدمشق، وأشارت المعلومات الأولية بعملية اغتيال مستشارين أو قياديين في الحرس الثوري الإيراني.

هذا وأكد إعلام إيراني عن مقتل محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة على المز، كما وأسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وقالت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت سابق إن قصفا استهدف القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء في وقت سابق بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وقالت إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت “أهدافا معادية”.

 

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