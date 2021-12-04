صور وفيديو.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم، برصاص جنود الاحتلال، بعد اطلاق النار عليه من مسافة صفر قرب “دوار المُصرارة”، بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر شريط فيديو مصوّر وثّقه أحد المارّة، لحظة إطلاق النار على الشاب المقدسيّ، بينما كان ملقى أرضًا دون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد، أُطلق عليه النار على يد عنصرين من عناصر الاحتلال بالحد الأدنى بـ6 رصاصات على جسده.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب اطلاق النار على الشاب، الذي ما زال مجهول الهوية.

وزعم الاحتلال أن الشاب نفّذ عملية طعن لمستوطن يبلغ من العمر 20 عاما، كان مارًا من منطقة باب العامود، وقالت طواقم الإسعاف عن الحالة الصحية للمستوطن إنها بين متوسطة وخطيرة.