صور وفيديو.. انفجار داخل منشأة بارشين النووية في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع إنفجار في منشأة بارشين النووية جنوب شرقي العاصمة طهران.

تداول نشطاء إيرانيون صورا لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ، والمسيرات.

وتشارك منشأة بارشين في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافةً إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.

صور لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية في إيران

#العربية pic.twitter.com/dVBA8FmY5e — العربية (@AlArabiya) July 5, 2022

وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، نشرت مجموعة «إنتل لاب» للأبحاث الأمنية، صورا التقطتها الأقمار الصناعية، وتظهر عمليات توسع في مباني قاعدة بارشين. وتشمل أربعة مبانٍ جديدة محاطة بسواتر ترابية مضادة للانفجارات. وشهدت المنشأة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تشييد عشرات المباني الجديدة المحاطة بجدران خرسانية عالية وسميكة.

وفي يونيو (حزيران) 2020، وقع انفجار نجم عن تسرب في خزان في المنطقة نفسها في منشأة لتخزين الغاز، وكان الحادث ضمن تفجيرات غامضة هزت منشآت إيرانية من بينها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم حينذاك

وبعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو 2015 بشهرين، كانت إيران قد سمحت للمدير العام السابق للوكالة الدولية، يوكيا أمانو، بزيارة منشأة بارشين، وأخذ خبراء إيرانيون عينات من القاعدة وسلموها للوكالة.

وأعدت الوكالة الدولية حينذاك، تقريراً يرمي إلى تبديد كل ظلال الغموض حول «احتمال بُعد عسكري» للبرنامج النووي الإيراني، أو ما إذا حصل ذلك حتى عام 2003 على الأقل.

وكانت معلومات مخابرات غربية، قد اتهمت طهران بتشييد غرفة لإجراء اختبارات مرتبطة بتفجيرات تتعلق بالقنبلة الذرية، قبل أكثر من سنوات على تنفيذ الاتفاق النووي.