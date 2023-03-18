صور وفيديو.. انهيار مبانٍ نتيجة الزلزال الكبير الذي ضرب الإكوادور

هز زلزال قوته 6.8 درجة منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو (السبت 18-3-2023) مما أدى لمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإلحاق بعض الأضرار بالمباني.

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو على تويتر “أدعو إلى الهدوء وإطلاع الناس من خلال القنوات الرسمية”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة غواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

كما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للناس المذعورين وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

الإكوادور وحلقة النار

الإكوادور تقع على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.

تتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.

الزلزال الذي ضرب الإكوادور في 16 أبريل 2016 كان أحد أهم الزلازل في التاريخ الحديث وتسبب في وفاة أكثر من 650 شخصًا.

الزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.