الأحد 3 ذو الحجة 1445 ﻫ - 9 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

(صور وفيديو).. قصة بقاء: طفل سوري ينجو بعد سقوطه في بئر بمحافظة إدلب

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يونيو - 2024 9:41 صباحًا
فرق الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ الطفل "عسكر ديب"

فرق الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ الطفل "عسكر ديب"

A A A
طباعة المقال

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري، من سحب طفل سقط داخل بئر ارتوازي ضيق في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، والخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في معجزة قلما تتكرر مع حوادث السقوط في الآبار.

وأعلن الدفاع المدني السوري العامل في المنطقة، نجاح فرقه في الوصول إلى الطفل عسكر دياب بعد نحو أربع ساعات من سقوطه، وبدء عمليات إنقاذه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الموقع، لحظة إخراج الطفل وسط فرحة عارمة في المكان من قبل ذوي الطفل وعدد كبير من الأهالي الذي تجمعوا قرب البئر في قرية تل أعور غربي إدلب.

وقال الدفاع المدني إنه نقل الطفل عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى للتأكد من سلامته، وقد ظهر ممدداً في السيارة ويبدو بعمر أربع سنوات تقريباً.

وعملت فرق الإنقاذ على إيصال الأوكسجين للطفل في بداية عملية الإنقاذ، لتبدأ بإحداث حفرة جانبية موازية للبئر، قبل إحداث فتحة جانبية فيه وسحب الطفل.

وانتهت عدة حوادث سقوط في آبار ارتوازية في العديد من الدول بشكل حزين مع تعذر الوصول للأطفال العالقين، أو الوصول إليهم وقد فارقوا الحياة.

ووقع حادث البئر بعد يومين من تدهور حافلة تقل طلابا صغار في منحدر مرتفع بالمحافظة ذاتها، ما تسبب بسبع وفيات ونحو 20 إصابة، غالبيتهم من الأطفال الذين كانوا في رحلة مدرسية بمناسبة نهاية العام الدراسي.

 

الطفل داخل سيارة الإسعاف بعد إنقاذه - الدفاع المدني السوري

الطفل داخل سيارة الإسعاف بعد إنقاذه – الدفاع المدني السوري

فرق الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ الطفل "عسكر ديب"

فرق الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ الطفل “عسكر ديب”

لحظة وصول سيارة الإسعاف التي تقل الطفل "عسكر دياب" إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش غربي إدلب

لحظة وصول سيارة الإسعاف التي تقل الطفل “عسكر دياب” إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش غربي إدلب

 

 

 

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من أخبار العالم

الفحم أحد مصادر توليد الكهرباء في إسرائيل
غزة تحت النار
بسبب العدوان على غزة.. كولومبيا توقف صادرات الفحم إلى إسرائيل
شعار شركة "فولفو"
فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى بلجيكا.. ما هو السبب؟
إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
منع بن غفير من حضور جنازة الضابط الإسرائيلي القتيل

الأكثر قراءة

حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!
عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة