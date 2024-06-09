(صور وفيديو).. قصة بقاء: طفل سوري ينجو بعد سقوطه في بئر بمحافظة إدلب

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري، من سحب طفل سقط داخل بئر ارتوازي ضيق في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، والخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في معجزة قلما تتكرر مع حوادث السقوط في الآبار.

وأعلن الدفاع المدني السوري العامل في المنطقة، نجاح فرقه في الوصول إلى الطفل عسكر دياب بعد نحو أربع ساعات من سقوطه، وبدء عمليات إنقاذه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الموقع، لحظة إخراج الطفل وسط فرحة عارمة في المكان من قبل ذوي الطفل وعدد كبير من الأهالي الذي تجمعوا قرب البئر في قرية تل أعور غربي إدلب.

وقال الدفاع المدني إنه نقل الطفل عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى للتأكد من سلامته، وقد ظهر ممدداً في السيارة ويبدو بعمر أربع سنوات تقريباً.

وعملت فرق الإنقاذ على إيصال الأوكسجين للطفل في بداية عملية الإنقاذ، لتبدأ بإحداث حفرة جانبية موازية للبئر، قبل إحداث فتحة جانبية فيه وسحب الطفل.

وانتهت عدة حوادث سقوط في آبار ارتوازية في العديد من الدول بشكل حزين مع تعذر الوصول للأطفال العالقين، أو الوصول إليهم وقد فارقوا الحياة.

ووقع حادث البئر بعد يومين من تدهور حافلة تقل طلابا صغار في منحدر مرتفع بالمحافظة ذاتها، ما تسبب بسبع وفيات ونحو 20 إصابة، غالبيتهم من الأطفال الذين كانوا في رحلة مدرسية بمناسبة نهاية العام الدراسي.