المفوضية الأوروبية: أموال المساعدات للصومال "عُلقت مؤقتا"

أشارت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أموال المساعدات الإنسانية للصومال “عُلقت مؤقتا” بعد أن خلص تحقيق من الأمم المتحدة إلى وجود سرقة على نطاق واسع وإساءة استخدام للدعم الموجه بالأساس لتجنب وقوع مجاعة.

وكانت رويترز قد نقلت حصريا عن مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين قولهم إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتا التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال بسبب ما خلصت إليه الأمم المتحدة.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء التعليق المؤقت وقال “المفوضية لم تسع لتعليق العمليات الإنسانية في الصومال”.

وقال “ولكن وبالنظر للمشكلات التي وردت في التقرير المعني، تعين على المفوضية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية أموال الاتحاد الأوروبي ولذلك ستُعلق أي مدفوعات إضافية لحين الحصول على إيضاحات وتطمينات فيما يتعلق بحل المشكلات الواردة”.

وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ملاكا للأراضي والسلطات المحلية وأفرادا من قوات الأمن وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية كلهم متورطون في سرقة المساعدات الموجهة أساسا للأكثر احتياجا.