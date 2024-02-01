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ضباط إسرائيليون يؤكدون تراجع صحة نتنياهو ويكشفون خططهم لعزله

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الخميس 1 شباط/فبراير، أن عدداً من ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل من أجل الإعلان بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “غير مؤهل” لأداء مهام منصبه.

وبحسب الموقع فإن من بين من قدموا الالتماس، رئيسي هيئة الأركان السابقين موشيه يعالون ودان حالتوس.

وأضاف، “يستند الالتماس إلى عدة أسباب من بينها: نتنياهو في حالة تضارب مصالح بسبب تهم الفساد، وبسبب دوره في التقصيرات التي حدثت قبل وبعد 7 تشرين الأول”.

كما قال الملتمسون إن “هناك مؤشرات على أن نتنياهو في حالة صحية غير جيدة”.

ويوم 22 كانون الثاني الماضي، صوت الكنيست الإسرائيلي ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو، حيث صوت 18 فقط من أصل 120 عضوا، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.

وكان استطلاع رأي لصحيفة “معاريف” أفاد، قبل أيام قليلة، بتراجع شعبية نتنياهو وسط الإسرائيليين، مقابل تضاعف شعبية حزب الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، أكثر من 3 مرات.

ووفق النتائج، فإن 52 في المئة صوتوا لتولي بيني غانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32 بالمئة لنتنياهو.

ويقول المنتقدون إن نتنياهو فشل في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مرور عدة أشهر على أحداث 7 تشرين الأول، مشيرين إلى أن الهدف المعلن (القضاء على حماس) من المستحيل تحقيقه.

    المصدر :
  • رويترز

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