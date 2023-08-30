ضباط بالجيش الغابوني: الرئيس علي بونغو يخضع للإقامة الجبرية

قال ضباط بالجيش الغابوني على شاشة التلفزيون الرسمي الأربعاء إن الرئيس علي بونغو يخضع للإقامة الجبرية بعد ساعات من إعلان استيلائهم على السلطة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء 30\8\2023 أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني توليها السلطة كما وإلغاء النتائج المعلنة للتو للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ونقلت وكالات الأنباء أن ممثلين عن الجيش أعلنوا عبر التلفزيون الوطني الانقلاب مباشرة بعد أن أعلن المركز الانتخابي لولاية غابون أن الرئيس الحالي للبلاد، علي بن بونغو أونديمبا، أعيد انتخابه لولاية ثالثة حسب نتائج الانتخابات، وحصل على 64.2% من الأصوات.