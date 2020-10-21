استمع لاذاعتنا

ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب بالقرب من إيران

منذ ساعة واحدة
عناصر من البحرية البريطانية - أرشيفية

عناصر من البحرية البريطانية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن ضبط سفينة تحمل على متنها 450 كيلوغراما من مخدر الميثامفيتامين في شمال بحر العرب ، بالقري من إيران في أكبر عملية ضبط بحرية مشتركة في المنطقة على الإطلاق، حسبما قال مسؤولون.

وقالت قوة العمل المشتركة في بيان إن الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز” ضبطت المخدرات المخبأة على متن سفينة شراعية لا ترفع أي علم، وهي سفينة شحن تقليدية تبحر في الخليج العربي والمياه المحيطة، وجرت عملية الضبط يوم الأربعاء الماضي.

وقالت قوة العمل إنها غير قادرة على تحديد مصدر المواد المخدرة ومن صنعها أو وجهتها النهائية.

غير أن إيران شهدت على مدى العقد الماضي توسعا في استخدام الميثامفيتامين، المعروف محليا باسم “الشيشة”، وقد وجد هذا المخدر طريقه في العراق المجاور أيضا.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها العالمي عن المخدرات لعام 2020، إنه بينما تراجعت عمليات ضبط مختبرات المخدرات في إيران في السنوات الأخيرة، يبدو أن هناك زيادة طفيفة في مختبرات مخدرات الميثامفيتامين في أفغانستان، حيث يتم تهريبها عبر باكستان.

يذكر أن كل من باكستان وإيران تقعان شمال بحر العرب.

المزيد من أخبار العالم

برج ترامب في شيكاغو
اسم “بايدن” يحتل برج ترامب … من وقف خلف هذه الخطوة؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
السيسي يؤكد على ضرورة التصدي للدول الداعمة للإرهاب
من آثار الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني
وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان على طاولة موسكو للنقاش في مسألة قره باغ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العالم ينتظر لحظة لقاح كورونا
لهذا السبب.. لقاح كورونا المنتظر سيكون بعيد المنال عن مليارات البشر
اجراءات يتم اتخاذها لعدم انتشار عدوى كورونا على الطائرات
كورونا
انتقال كورونا في الطائرة.. مفاجأة يُفجرها طبيب ويتحدث عن “معادلات سيئة”