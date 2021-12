ضبط أكثر من مليون قرص كبتاغون في دبي.. وفيديو يوثق “صنع في لبنان”!

أعلنت شرطة دبي، الخميس، ضبط أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنات استيراد الليمون، وإلقاء القبض على 4 متهمين مقيمين في الإمارات، قالت إنهم جميعا من جنسية عربية واحدة.

وأوضحت شرطة دبي أنها قامت بعملية استباقية لإحباط تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليونا و25 ألف درهم (15.7 مليون دولار)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت شرطة دبي أنها ألقت القبض على المتهمين بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات في عملية نوعية أُطلق عليها اسم “عملية 66” كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى دولة الإمارات عبر براد يحوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع “بلاستيكي” ومحشو بأقراص الكبتاغون.

ونشرت شرطة دبي، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو للعملية، لكن فرانس برس ذكرت أن صور العملية المنشورة تظهر عبارة “صنع في لبنان” على الصناديق المحجوزة.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن “الشرطة عازمة العقد على توجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها وإحباط محاولاتهم للنيل من الشباب”، منوها بأن “شرطة دبي تحرص على تطوير آليات عملها و الاطلاع على الأساليب الإجرامية في محاولة لتوقع ورصد كافة تلك الأساليب وإحباطها”.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إن “العملية بدأت بورود معلومات تفيد بمحاولة عصابة دولية إدخال شحنة من المخدرات قادمة من إحدى الدول العربية في برادات للخضار والفواكه لنسارع بتشكيل فرق المراقبة والتحري، والتنسيق مع جمارك دبي للتوصل إلى الحقيقة”.

وأوضح العميد عيد محمد حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حارب أن البراد تضمن 3840 صندوقا من ثمار الليمون احتوى 66 منها على ثمار ليمون بلاستيكي محشو بأقراص الكبتاغون ومخلوط مع الثمار الطبيعية في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى دولة الإمارات.

In an operation dubbed “66”, the #DubaiPolice uncovers AED 58 million worth of captagon pills hidden in lemon shipment. pic.twitter.com/OU6Efvv2iY

