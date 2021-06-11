الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضبط منصات وصواريخ كاتيوشا كانت ستستهدف قاعدة جوية في العراق

11 - يونيو - 2021
قوات الامن العراقية

قوات الامن العراقية

A A A
طباعة المقال

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، ضبط أربع منصات وصواريخ “كاتيوشا” من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، كانت مهيأة للاطلاق في محافظة ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط أربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع أربع منصات مخبأة في أحد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أن “الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعدة بلد الجوية”، مؤكدا أنه “تمت معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات”، وذلك بحسب “وكالة الأنباء العراقية”.

    المزيد من أخبار العالم

    البرازيل
    توسيع دائرة التجارة بين الدول العربية والبرازيل
    غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز
    روسيا تدين العدوان الجوي على سوريا
    التزلّج على الثلج
    انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية.. وعمليات البحث مستمرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة