الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضبط 14 قطعة أثرية في منزل موظف في مصر

3 - ديسمبر - 2021
علم مصر

علم مصر

A A A
طباعة المقال

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 14 قطعة أثرية في منزل موظف بالإدارة الزراعية في مدينة كفر البطيخ.

وذكرت صحيفة “صدى البلد” أن معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن دمياط، تفيد بأن أحد الموظفين يحوز عددا من القطع الأثرية وقطع السلاح في منزله بمدينة كفر البطيخ.

وأضافت أن قوة من المديرية داهمت المنزل وعثرت على خزانتين الأولى فيها 8 قطع أثرية، والثانية تحوي 6 قطع.

النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط في الإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، وقد أكدت الأخيرة أن القطع المضبوطة أثرية فعلا.

النيابة قررت حبس المتهم (ف. غ) مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية
    إيران تعلن اعتقال شخص بتهمة التجسس
    السودان
    السودان... إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع احتجاجات جديدة
    علم تركيا
    تركيا تسجن 16 صحفيا كرديا بتهمة "نشر دعاية إرهابية"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات