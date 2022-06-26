ضحية وثلاثة إصابات في عملية طعن بكندا

لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، الأحد الواقع في 27 حزيران، في مونتريال بعد أن طعنهم شاب بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.

وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06:50 صباحاً (10:50 ت غ) “بخصوص رجل في أزمة” في شقة بوسط مدينة مونتريال.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه (26 عاماً) به “طعن بأداة حادة” والدته وزوجها، ثم طعن شخصاً آخر في شقة مجاورة وكذلك حارس عمارة حاول التدخل.

توفي زوج الأم البالغ 72 عاماً في مكان الحادث، بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة. وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.