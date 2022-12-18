ضربات أوكرانيّة على منطقة روسية.. و133 صاروخًا على دونيتسك

قتل شخص وجرح خمسة آخرون اليوم الأحد، في ضربات أوكرانيا على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تلغرام.

فقد استهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيًا قريبًا حيث “قتل شخص وجرح آخر”، وفق ما قال الحاكم، مضيفًا أن أضرارًا لحقت بـ14 منزل ونوافد مبان عدة تحطمت.

وفي آخر التطورات الميدانية أيضًا، أفادت “العربية” بأن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وضواحيها خلال 24 ساعة الماضية، بحوالي 133 صاروخًا من طراز “غراد” وقذيفة من طراز “ام 777 – عيار 155” أميركية الصنع، وقذائف أوكرانية الصنع وقذائف هاون وقصف بالدبابات.

هذا وقد خلّف القصف إصابتين من دون قتلى ودمار في البنى التحتية والمساكن في دونيتسك، حيث استهدف القصف 13 حيًا وبلدة من ضواحي مقاطعة دونيتسك.