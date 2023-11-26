الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضربات إسرائيلية تخرج مطار دمشق عن الخدمة

منذ 50 دقيقة
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

استهدفت غارات إسرائيلية (الأحد 26-11-2023) مطار دمشق الدولي، وذلك بعد يوم من إعلان عودته للعمل، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى استهداف الغارات الإسرائيلية لخروج المطار عن الخدمة مجدداً، كما سمع دوي انفجار آخر من جهة مطار المزة العسكري.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدفاع الجوية للنظام لم تتصدى للقصف الإسرائيلي.

وقالت صحيفة الوطن السورية الموالية للحكومة اليوم إنه يجري “تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية”.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مطار دمشق الدولي عاد للعمل من جديد بعد خروجه عن الخدمة منذ أكثر من شهر، حيث تم الإعلان عن استئناف العمل بالمطار وإقلاع واستقبال رحلات جديدة اعتباراً من الغد، وجاء ذلك بعد أن خرج المطار عن الخدمة بتاريخ 22 تشرين الأول حين شنت طائرات إسرائيلية غارات على المطار طالت المهابط، وأدت لاستشهاد اثنين من العاملين بالمطار أيضاً، ليتم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية حينها.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 55 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 40 منها جوية و 15برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 114 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 102 من العسكريين بالإضافة لإصابة 117 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

    المزيد من أخبار العالم

    الضابط الإسرائيلي موشيه جرونبيرغ
    غزة تحت النار
    فيديو أثار غضباً عالمياً.. ضابط إسرائيلي يدمر مبنى في غزة هدية لابنته ذات العامين!
    البابا فرنسيس (رويترز)
    البابا فرنسيس رحّب بالهدنة بين إسرائيل و"حماس"
    هل تُمدّد الهدنة 4 أيّام إضافية؟

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية
    مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
    غزة تحت النار
    بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"