ضربات إسرائيلية تخرج مطار دمشق عن الخدمة

استهدفت غارات إسرائيلية (الأحد 26-11-2023) مطار دمشق الدولي، وذلك بعد يوم من إعلان عودته للعمل، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى استهداف الغارات الإسرائيلية لخروج المطار عن الخدمة مجدداً، كما سمع دوي انفجار آخر من جهة مطار المزة العسكري.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدفاع الجوية للنظام لم تتصدى للقصف الإسرائيلي.

وقالت صحيفة الوطن السورية الموالية للحكومة اليوم إنه يجري “تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية”.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مطار دمشق الدولي عاد للعمل من جديد بعد خروجه عن الخدمة منذ أكثر من شهر، حيث تم الإعلان عن استئناف العمل بالمطار وإقلاع واستقبال رحلات جديدة اعتباراً من الغد، وجاء ذلك بعد أن خرج المطار عن الخدمة بتاريخ 22 تشرين الأول حين شنت طائرات إسرائيلية غارات على المطار طالت المهابط، وأدت لاستشهاد اثنين من العاملين بالمطار أيضاً، ليتم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية حينها.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 55 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 40 منها جوية و 15برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 114 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 102 من العسكريين بالإضافة لإصابة 117 آخرين منهم بجراح متفاوتة.