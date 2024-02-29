ضربات إسرائيلية في محيط دمشق للمرة الثانية خلال ساعات

سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارة في ريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية.

وليل أمس الأربعاء قتل 2 من الفصائل الموالية لإيران وأصيب 6 في قصف إسرائيلي على ريف دمشق، وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري إن إسرائيل شنت هجوما جويا مساء الأربعاء من اتجاه الجولان، مستهدفة عددا من النقاط في ريف دمشق، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”. ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

ومنذ بدء الحراك الثوري في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات الموالية لإيران، من بينها حزب الله اللبناني، والجيش السوري.

لكن تلك الضربات تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس قبل نحو خمسة أشهر.

ونادرا ما تعلق تل أبيب على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.